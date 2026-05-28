Restaurata la Madonna del Parto di Jacopo Palma il Giovane

E' stato completato il restauro della Madonna del Parto di Jacopo Palma il Giovane (1549 - 1628), custodito nella chiesa dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire – Santuario di Santa Lucia a Venezia. L’intervento, realizzato tra ottobre 2025 e marzo 2026, è stato reso possibile grazie al finanziamento di Save Venice con il generoso sostegno di Pasquale Bruni. Al termine del restauro, la tela è stata ricollocata nel presbiterio, alla destra dell’altare maggiore, restituendo alla comunità dei fedeli una delle più significative opere conservate in chiesa. Il restauro è stato eseguito in un laboratorio di restauro temporaneo allestito all’interno di uno spazio messo a disposizione dalla chiesa.

L’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici del Patriarcato di Venezia e la Soprintendenza Archeologia, belle artie paesaggio per la città metropolitana di Venezia hanno seguito i lavori condotti dalle restauratrici Enrica ColombinieElisa Galante. La documentazione fotografica è stata curata da Matteo De Fina e la movimentazione e la logistica sono state affidate alla ditta LT Group. Il restauro della Madonna del Partoè stato eseguito a quasi un secolo e mezzo dall’ultimo intervento documentato, risalente al 1862. Condotta con estremo rigore metodologico, la campagna conservativa ha restituito piena leggibilità all’opera, riportando in luce la straordinaria qualità pittorica e la freschezza della pennellata che consacrarono Palma tra i maggiori protagonisti della pittura veneziana del suo tempo. La rimozione delle vernici ingiallite e delle ridipinture alterate ha permesso di recuperare la vivacità cromatica e l’intensità dei contrasti luministici ideati dal pittore, restituendo chiarezza a dettagli a lungo offuscati dal tempo. Le lacune sono state sottoposte a un’attenta reintegrazione pittorica mediante materiali stabili e reversibili, mentre la stesura finale della vernice garantisce oggi protezione, unità visiva e una più efficace conservazione dell’opera nel tempo.

Dipinta tra il 1617 e il 1620 per la Chiesa di Santa Lucia - soppressa per decreto napoleonico nel 1806 e demolita nel 1860 per far spazio alla costruzione della stazione ferroviaria - la grande pala d’altare fu commissionata da Giovanni Tiepolo, futuro Patriarca di Venezia. L’opera è incentrata su un’iconografia di intensa suggestione spirituale: l’Expectatio Partus, ovvero la Madonna del parto. Il soggetto raffigura Maria prossima alla nascita di Cristo mentre trova rifugio in una grotta oscura, improvvisamente rischiarata dalla presenza divina. Palma traduce questo episodio in una composizione di straordinaria forza luministica, nella quale laluce soprannaturale diviene il fulcro emotivo, simbolico e teologico della scena.

La pala riflette inoltre la complessa elaborazione dottrinale della verginità perpetua di Maria, tema approfondito dallo stesso Giovanni Tiepolo nel Trattato dell’Immagine della Gloriosa Vergine dipinta da San Luca, pubblicato a Venezia nel 1618, proprio negli anni della commissione e dell’esecuzione dell’opera.

Il restauro della Madonna del Partosi inserisce in un più ampio programma di interventi promossi da Save Venice sulle opere di Jacopo Palma il Giovane nella Chiesa dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire. Tra questi si ricordano il restauro della "Madonna col Bambino in gloria", "San Magno che incorona Venezia" affiancata dalla "Fede", concluso nel 2021 ed esposto alla mostra "Venezia 1600. Nascite e rinascite" a Palazzo Ducale (2021-2022), l’attuale intervento sulla pala d’altare con "San Tommaso d’Aquino confortato dagli angeli", nonché i restauri programmati per tele di piccolo formato, come "Santa Lucia" e "Santa Maria Maddalena", accanto alla grande "Annunciazione". A questa campagna di tutela si affiancano inoltre ulteriori interventi conservativi attualmente in corso sul Cristo sorretto dagli angeli di Polidoro da Lanciano e sulla Madonna col Bambino e santi di Giovanni Galizzi.