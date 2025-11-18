circle x black
Roma, Angelucci (Comune): "Flagship store Starbucks S.Silvestro luogo innovativo"

Così il presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali del Comune di Roma, intervenendo alla celebrazione del primo anniversario del Flagship Store Starbucks di Piazza San Silvestro

Mariano Angelucci, presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali del Comune di Roma
18 novembre 2025 | 15.42
Redazione Adnkronos
"Questo è un flagship store particolare, un luogo innovativo ed è certamente anche un punto di attrazione turistica e sensoriale". E' quanto ha dichiarato Mariano Angelucci, presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali del Comune di Roma, intervenendo alla celebrazione del primo anniversario del Flagship Store Starbucks di Piazza San Silvestro. Angelucci ha ricordato come Roma Capitale, negli ultimi quattro anni, abbia investito in modo significativo nel rilancio del settore turistico, ottenendo risultati considerati molto positivi dall’amministrazione: “Nel 2025 abbiamo registrato 55 milioni di presenze nella nostra città. Questo traguardo è frutto di investimenti strutturati e di un’offerta culturale ampia, che spazia dai grandi eventi musicali all’opera, dall’arte ai musei, fino alle bellezze straordinarie che Roma offre da sempre”.

Secondo Angelucci, l’attrattività crescente della Capitale si accompagna alla capacità della città di attirare investimenti privati, fondamentali per sostenere la crescita. “La presenza di investitori internazionali come Starbucks è importante. Gli investimenti pubblici devono procedere insieme a quelli privati, perché è così che si genera benessere e si creano posti di lavoro, un obiettivo centrale per questa amministrazione”, ha spiegato.

Guardando al futuro, il presidente della Commissione ha evidenziato le priorità della città per i prossimi anni, con particolare riferimento al settore della mobilità: “Roma investirà moltissimo in trasporti e infrastrutture. Abbiamo già lavorato sulla pulizia della città e sul ciclo dei rifiuti: a breve partiranno i lavori del termovalorizzatore. Ora la sfida si sposta sulla mobilità, per creare un sistema sempre più interconnesso”. Tra le opere principali citate, la nuova stazione di Piazza Venezia della linea C della metropolitana, definita decisiva per collegare il centro alla Farnesina e offrire un hub strategico per chi arriva dal quadrante Nord della città. “Saranno realizzate quattro nuove tramvie, interventi che miglioreranno la vita quotidiana dei romani e, di conseguenza, l’esperienza dei turisti. Migliorare la qualità della vita di chi abita Roma significa automaticamente migliorare la qualità dell’accoglienza”, ha concluso.

