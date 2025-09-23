Roma capitale della scienza, torna il Net Village

Cosa unisce l'iconica copertina di 'The Dark Side of the Moon' all'intelligenza artificiale e al futuro dell'umanità? La risposta è a Roma, che il 26 e 27 settembre si prepara ad accogliere nuovamente il più grande appuntamento europeo con la scienza a portata di cittadino: il Net Village. Dopo l'edizione 2024, che ha richiamato oltre 21mila partecipanti, la Città dell’Altra Economia diventerà il cuore pulsante della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori per connettere il pubblico di ogni età con i protagonisti della ricerca. Con un programma interamente gratuito e pensato per un pubblico di ogni età, nel 'villaggio della scienza' i visitatori non saranno semplici spettatori, ma protagonisti. Sarà un'occasione unica per incontrare ricercatrici e ricercatori, dialogare con loro e partecipare a laboratori interattivi e talk, scoprendo in modo informale e coinvolgente il lavoro che migliaia di scienziati svolgono quotidianamente per il progresso di tutti.

Filo conduttore che lega le edizioni 2024 e 2025 resta la figura di Maria Skłodowska Curie, eccezionale scienziata che ha rivoluzionato il mondo della fisica e della chimica e prima donna a essere insignita di due premi Nobel. Il palco della Città dell’Altra Economia ospiterà eventi che uniscono divulgazione e intrattenimento. Venerdì 26 settembre si comincia alle 20 con 'Inside Marie – La cura di Marie', un dialogo internazionale dedicato all’eredità scientifica di Curie e alle nuove frontiere della medicina nucleare. Alle 21:15 sarà la volta de 'Il viaggio del neutrino', un racconto sul percorso cosmico delle particelle fantasma. Chiuderà la serata, alle 22:15, 'La scienza dei Pink Floyd', un viaggio tra ottica, cosmologia e musica, ispirato alla celebre copertina di 'The Dark Side of the Moon', con la partecipazione del direttore musicale Andrea Codispoti.

Sabato 27 settembre, alle 18:45, spazio alla competizione 'Stand Up Researchers', dove giovani scienziati avranno solo due minuti e mezzo per raccontare la propria ricerca. Alle 20, il professor Farluk porterà in scena 'Tubology', spettacolo scientifico in stile street performance. Chiuderà la giornata, alle 21:15, il talk 'AI: confine fra umano e artificiale', un confronto tra scienza e fantascienza con la partecipazione di Bepi Vigna, creatore di Nathan Never.

All’interno del Net Village, la Sala Cinema ospiterà due docufilm che raccontano storie di scoperte e divulgazione. 'Surfing Einstein', a cura di Sapienza, Infn e Inaf, narra la dimostrazione dell’esistenza delle onde gravitazionali attraverso la danza (proiezioni: venerdì ore 20, sabato ore 22). 'La ragazza di Via Panisperna', a cura del Cref, ripercorre la carriera di Ginestra Giovene Amaldi, pioniera della divulgazione scientifica (proiezioni: venerdì ore 22, sabato ore 20).

Grande attenzione sarà riservata ai più giovani, con laboratori interattivi pensati per stimolare curiosità e passione per la scienza. Tra le attività proposte: 'Dna Marshmallow', per costruire una doppia elica con caramelle; 'Dna Take Away', per estrarre il proprio Dna e conservarlo in un ciondolo; 'Api e biodiversità', con degustazione di miele biologico; 'Un eco-cuscino per Poseidone' per scoprire il valore della Posidonia spiaggiata; e 'Vulcani esplosivi', per simulare eruzioni vulcaniche.

Non mancheranno esperienze astronomiche come 'Uno sguardo al Signore degli Anelli', osservazione di Saturno al telescopio, e 'Il barattolo delle stelle', per creare una nebulosa colorata da portare a casa. Con 'Big Bang Machineì' si potrà infine ripercorrere la storia dell’universo, dal Big Bang alle onde gravitazionali. Durante entrambe le giornate, dalle 19 e dalle 21, sarà possibile partecipare agli Speed Date Scientifici: incontri di 15 minuti con ricercatrici e ricercatori, per porre domande, ascoltare storie e lasciarsi ispirare dalla passione per la scienza.