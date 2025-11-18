Roma, Catrambone (Starbucks Italia): "Un anno di San Silvestro, progetto unico e condiviso"

“Abbiamo concluso il primo anno del flagship di Piazza San Silvestro con grande soddisfazione. È stato un progetto complesso e affascinante, portato avanti sin dall’inizio da un team straordinario: 45-50 persone che ogni giorno lavorano per offrire un’esperienza piacevole a clienti provenienti da tutto il mondo”. Così Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, in occasione del primo anniversario dall’inaugurazione dell'iconico Flagship Store a Roma ispirato al concetto “Where Coffee Meets Art”.

Catrambone ha sottolineato come il flagship di San Silvestro, il primo aperto da Starbucks nell’area Emea, sia diventato rapidamente un punto di riferimento sia per i turisti che per i clienti abituali alla ricerca di un’esperienza diversa rispetto allo Starbucks tradizionale. “Abbiamo ricevuto numerosi feedback positivi, soprattutto dai visitatori internazionali, che qui hanno trovato qualcosa di unico: oltre al nostro assortimento core, il negozio offre bevande reserve, proposte food dedicate e spazi pensati per socializzare, lavorare o organizzare eventi privati e aziendali”, ha spiegato.

Il general manager ha richiamato anche l’impegno crescente del brand sul fronte della sostenibilità: “In Italia abbiamo già 15 locali certificati come Greener Stores, frutto di interventi concreti per ridurre consumo d’acqua, energia e rifiuti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente entro il 2030. Collaboriamo inoltre con enti locali per la donazione del cibo invenduto”. Durante l’evento, l’artista romano Lucamaleonte ha proseguito la realizzazione del grande murale che caratterizza la scala del flagship, completando una nuova sezione dedicata all’iconografia della Capitale. “Quando realizzò il primo murales lo fece a negozio chiuso; oggi vuole condividere con tutti noi questo momento creativo, mostrando dal vivo l’evoluzione dell’opera”, ha aggiunto Catrambone.