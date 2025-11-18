circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Marin (Municipio I): "Starbucks modello virtuoso per gestione dei rifiuti nel Centro"

sponsor

L'assessore ambiente, rifiuti, rapporti con i cittadini Municipio I Roma Capitale, durante il primo anniversario dall’inaugurazione dell'iconico Flagship Store a Roma ispirato al concetto 'Where coffee meets art'

Stefano Marin
Stefano Marin
18 novembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Starbucks rappresenta un esempio virtuoso che dovrebbero seguire molte altre realtà, perché è riuscita a raggiungere un livello di raccolta differenziata davvero significativo. La sua attenzione verso la comunità, l’ambiente e gli obiettivi indicati dall’Unione Europea è un modello da valorizzare e replicare”. E' quanto ha detto Stefano Marin, assessore ambiente, rifiuti, rapporti con i cittadini Municipio I Roma Capitale, durante il primo anniversario dall’inaugurazione dell'iconico Flagship Store a Roma ispirato al concetto 'Where coffee meets art'.

Secondo Marin, l’impegno del marchio nel gestire correttamente i rifiuti rappresenta un caso di eccellenza nel panorama cittadino: “Starbucks non solo adotta le migliori pratiche, ma ha anche formato accuratamente il proprio personale, perché la gestione del rifiuto è una questione complessa. Pensiamo semplicemente alla separazione tra plastica e alluminio: spesso viene trascurata, anche da strutture importanti. Qui, invece, si lavora con rigore e metodo”.

L’assessore ha evidenziato come un approccio così strutturato possa diventare un vero volano per attrarre nuovi investitori privati sul territorio: “Per invogliare altri operatori a investire a Roma occorre proprio portare l’esempio di Starbucks. La serietà nella gestione dei rifiuti e l’attenzione all’ambiente sono indicatori fondamentali per costruire una sinergia efficace tra pubblico e privato”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gestione dei rifiuti ambiente sostenibilità
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza