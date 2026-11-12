Scuola, Fai apre oltre 250 luoghi d'arte: gli studenti diventano 'apprendisti Ciceroni'

Dal 23 al 28 novembre il Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle 'Giornate Fai per le scuole', arrivate alla XV edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali. Gli apprendisti Ciceroni, anche loro studenti, partecipanti con la loro classe a un progetto educativo che, ideato dal Fai ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio. Nate sul modello delle più famose Giornate Fai di Primavera e di Autunno, le 'Giornate Fai per le scuole' sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, infatti, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti. Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le 'Giornate Fai per le scuole' del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle delegazioni e ai gruppi Fai diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici. Protagonisti anche gli stessi edifici scolastici che si distinguono per storia e unicità, come Palazzo Provaglio a Brescia, edificio settecentesco progettato da Antonio Turbino e oggi sede di un liceo paritario, e l’Istituto Vittorio Veneto a Latina, esempio dell’architettura razionalista, con i pregevoli affreschi recentemente restaurati nell’Aula Magna. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, le classi potranno visitare vari luoghi in tutta Italia, tra cui la Chiesa dei Francescani di Bolzano sorta nel XIII secolo e la Chiesa e chiostro di San Francesco di Potenza, mentre un focus sarà sui luoghi legati alla storia del Novecento, come il Rifugio antiaereo di via Lambioi a Belluno e il Cimitero degli Indiani a Forlì, con le tombe dei 496 caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Aprono le loro porte anche dimore storiche come Villa Grock a Imperia, voluta dal celebre clown Charles Adrien Wettach e dall’architettura eclettica ispirata al mondo del circo, e Palazzo Cerretani a Firenze, oggi sede di uffici della Giunta Regionale e che conserva ambienti decorati di rilievo, tra cui la Sala del Barbarossa affrescata da Vincenzo Meucci, mentre sul fronte dei beni naturalistici previste visite alla Faggeta Vetusta a Vieste (Fg), con la sua ricchissima biodiversità, e alla pineta di Alba Adriatica (Te). Fra le Sedi istituzionali che accoglieranno le classi, il Palazzo della Questura di Messina e il Palazzo Comunale di Foligno (Pg), che nella sua storia, dal Duecento a oggi, ha vissuto diverse rinascite e ricostruzioni, mentre a Milano gli studenti potranno scoprire i 'segreti' di Palazzo delle Finanze, con l’accesso anche al caveau, al rifugio antiaereo e alla 'loggia della fortuna', dove avvenivano le estrazioni del lotto. Non mancheranno sedi di enti culturali come il Teatro Comunale 'Gabriele Rossetti' a Vasto (Ch), fondato oltre due secoli fa col nome di 'Real Teatro Borbonico', il Teatro Lauro Rossi a Macerata e il Teatro Sociale a Valenza (Al), progettato dall’Ingegnere Ernesto Clerico, esempio di teatro all’italiana, con facciata neoclassica, sala a ferro di cavallo e decorazioni interne. 'Giornate Fai per le scuole' sono un modo concreto di partecipare alla missione del Fai. La manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche Fai (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al Fai potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.