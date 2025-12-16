circle x black
Sergio (Premio Laurentum), '39esima edizione sottolinea importanza impegno per la cultura'

16 dicembre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa è una serata importante, siamo giunti alla 39esima edizione del premio che quest'anno abbiamo deciso di rinominare 'Premio Laurentum per le Arti'. In questa occasione le eccellenze del nostro Paese, dei diversi settori, vengono premiate e raccontate sotto la regia del Presidente della giuria Gianni Letta e di tutti noi che ne facciamo parte. Il Premio è ulteriore elemento che mette in luce quanto sia importante l'impegno in cultura e quanto i giovani si debbano interessare sempre di più a queste tematiche". Sono le parole di Roberto Sergio, direttore del Premio, durante la cerimonia ufficiale di premiazione della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti, alla Camera dei Deputati a Roma.

