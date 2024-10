'Studi della scultura tra il secondo '800 e primo '900', un convegno a Napoli

A dieci anni dalla mostra 'Il Bello e il Vero', si terrà a Napoli il convegno 'Come è cambiato lo scenario degli studi della scultura di secondo Ottocento e primo Novecento in Italia' a cura di Isabella Valente, Luisa Sefora e Rosaria Puca, in programma il 23 e il 24 ottobre nei saloni della Società Nazionale di Scienza, Lettere e Arti. Inoltre, il pomeriggio del 24 ottobre, nella stessa sede avrà luogo la presentazione della rivista scientifica 'Studi di Scultura. Età moderna e contemporanea' diretta da Isabella Valente. Il 25 ottobre il convegno si sposterà all'Università degli Studi Federico II.

Come si legge in una nota del convegno: "Nel 2014 la mostra 'Il Bello e il Vero' apriva un varco importante per lo studio della scultura a Napoli dalla seconda metà dell'Ottocento al 1929. Nel decennio trascorso tali impulsi hanno stimolato nuovi sentieri d'indagine e la scultura dell'Ottocento ha finalmente abbandonato quello spazio marginale nel quale a lungo era stata relegata".

"Oggi si sente la necessità - si legge ancora - di avviare una riflessione sullo stato attuale degli studi, allargando l'ottica al contesto nazionale e favorendo il dialogo e lo scambio delle competenze al fine di tracciare nuove strade da percorrere".