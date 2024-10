Teatro, "Vertigo tango" al Petrolini di Roma: in scena la fusione tra ballo e prosa

L’Associazione Culturale 'Sipario Strappato' presenta a Roma 'Vertigo tango', spettacolo che sapientemente fonde il mondo del tango con la prosa, creando un equilibrio tra emozioni e narrazione. In “Vertigo Tango”, che gode del patrocinio di 'Faitango', il ballo si trasforma in uno strumento che intreccia i sentimenti dei protagonisti con lo sviluppo della trama. Nella suggestiva atmosfera di Buenos Aires, senza un preciso riferimento temporale, uno scrittore argentino, Luís Suarez, attraversa una crisi artistica e mentale, dovuta alla tragica perdita della moglie Inés.

Il dolore, mai elaborato, gli impedisce di completare il suo romanzo, anche se sua cognata Anita, sorella della defunta moglie e l’editore amico Pascal, tentano di aiutarlo a ritrovare la sua serenità interiore. Nel corso della narrazione, si scopre che Luís Suarez è tormentato dalle visioni di due personaggi immaginari: Malena e María. Le due donne, personaggi non reali ma da lui creati nei precedenti romanzi, riflettono e interpretano le sue altalenanti e turbolente emozioni. Il protagonista, infatti si trova ad affrontare e subire, allo stesso tempo, sia una passione travolgente per il genere femminile che un costante senso di ira per la morte della moglie.

In una scenografia bidimensionale astratta, gli attori e i ballerini trasportano lo spettatore in dimore e milonghe, dando vita ad una azione dinamica e coinvolgente. La narrazione si snoda vorticosamente tra le note e i movimenti sensuali del tango, ballato e cantato, che efficacemente amplificano tutta l’opera. Con un finale noir sorprendente, questo spettacolo promette di suscitare nel pubblico in platea intense emozioni e un profondo interesse e piacere per l’affascinante mondo del tango. Con Gabriele Principato Trosso, Stefania Ninetti, Maria Lucrezia Federico, Giampietro Labanca, Rita Brugnoli, Vito Santarsieri, Immacolata Scognamiglio, Emanuela Gamberini, il testo e la regia sono di Germana Piantone, direzione artistica Giampiero Labanca. Social media e Aiuto regia: Stefania Ninetti. Lo spettacolo si svolgerà a Roma, dal 7 al 10 novembre prossimi presso il Teatro Petrolini (Sala Petrolini).