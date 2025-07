'Tecnologie del futuro', quando la scienza italiana ispira la fantascienza

È disponibile in edicola e in formato ebook 'Tecnologie del futuro', il nuovo volume della collana Urania Speciale (n.48, luglio 2025), a cura di Marco Passarello. L’antologia raccoglie tredici racconti inediti di fantascienza italiana, frutto di un progetto editoriale ambizioso: far dialogare l’immaginazione narrativa con le ricerche più avanzate dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Il volume - disponibile anche in formato ebook - è attualmente in distribuzione nelle edicole. La presentazione in anteprima dell’opera si è tenuta lo scorso 21 giugno a Perinaldo (Im), in occasione delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita dell’astronomo Gian Domenico Cassini.

“Tredici interviste a ricercatori dell’IIT si sono trasformate in tredici racconti originali”, spiega il curatore Marco Passarello. “Ne è nata una raccolta che fonde scienza e immaginazione, un progetto che trae ispirazione anche da ‘Hieroglyph’, l’antologia americana nata da un dialogo tra autori sci-fi e scienziati dell’Arizona State University. Dopo anni di lavoro e due antologie pubblicate da Delos Digital, quella scintilla si è ora trasformata in un libro Urania".

Nel volume si spazia da realtà virtuali e esoscheletri robotici a bioingegneria, città deambulanti, elettronica commestibile, AI e nanotecnologie, grazie alle penne di alcuni dei migliori autori italiani di fantascienza: Paolo Aresi, Lukha B. Kremo, Franci Conforti, Alessandro Vietti, Irene Drago, Alessandro Forlani, Serena M. Barbacetto e altri ancora. In chiusura, un omaggio ai 25 anni di collaborazione tra Urania e l’illustratore Franco Brambilla, con una lunga intervista a cura della community Uraniamania. 'Tecnologie del futuro' vuole essere un laboratorio narrativo, una finestra aperta su ciò che potremmo diventare. Una celebrazione della scienza, dell’immaginazione e del futuro.