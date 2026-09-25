Venice Gardens Foundation, il 5 ottobre i vincitori dei premi letterari

L’impegno di Venice Gardens Foundation nei confronti della natura non si esaurisce con il restauro, la cura e la conservazione del patrimonio botanico, paesaggistico e architettonico (i Giardini Reali di Venezia e l’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca), bensì si estende alla realizzazione di numerosi progetti culturali, artistici e di ricerca volti alla sua conoscenza e alla sua tutela, nonché alla rivendicazione del ruolo fondante che questi beni possono ricoprire in un contesto sociale e comunitario. Un impegno orientato a ricostruire la relazione con la natura, in ragione dell’affinità, dell’armonia e del rispetto. Seguendo questi valori, la Fondazione, istituita e presieduta da Adele Re Rebaudengo, ha promosso due premi letterari: Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori e Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Adulti. A Venezia lunedì 5 ottobre, alle ore 11, all’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore, avrà luogo la cerimonia di premiazione di entrambi i Premi.

Nel 2025 la Fondazione ha istituito il Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori, per dare rilievo e sostenere opere meritevoli, concepite con il proposito di ispirare nelle nuove generazioni il rispetto della natura, di trasmetterne il valore, favorendo il responsabile impegno per ritrovare il giusto equilibrio. La seconda edizione del Premio, che consta di quattro Sezioni (Sezione Narrativa e Saggistica 6-8 anni, con il sostegno di Marie-Rose Kahane; Sezione Narrativa e Saggistica 9-11 anni, con il sostegno di Oasi Zegna; Sezione Orti e Giardini, con il sostegno di Venice Gardens Foundation e la collaborazione dell’Associazione Pia Pera, Orti di Pace; Sezione Illustrazione, con il sostegno di Pulsee Luce e Gas) e di un Premio Speciale (Casa Editrice con il sostegno dell’Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice), ha richiamato a sé opere pubblicate per la prima volta in Italia dal 1 luglio 2025 al 18 maggio 2026: romanzi, raccolte di racconti, saggi (di autori italiani o stranieri purché tradotti in italiano) e libri illustrati.

Per l’assegnazione dei premi delle prime tre Sezioni, la Giuria (composta dalla presidente Adele Re Rebaudengo e da Valentina Ivancich, Chiara Medioli Fedrigoni, Valentina Romano, Emanuela Rosa Clot, Stefano Salis e Anna Zegna) si è avvalsa del parere del Comitato Scolastico (formato da classi delle Scuole Primarie: “A. Duca d’Aosta” dell’Istituto Comprensivo Venezia 3 “Dante Alighieri”, per la Sezione 6-8 anni; “E. Loi” dell’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo di Ronco, Valdilana-Biella, per la Sezione 9-11 anni; dell’Istituto Comprensivo “Pia Pera” di Lucca, per la Sezione Orti e Giardini). A ciascun vincitore viene conferito un riconoscimento in denaro del valore di euro 5.000 (in caso di ex aequo il premio viene suddiviso in parti uguali) e un fermacarte in vetro realizzato a Murano dall’artista Judi Harvest e dal Maestro vetraio Marco Giuman.

Venice Gardens Foundation, dopo aver sostenuto dal 2023 al 2025 il Campiello Natura Premio Venice Gardens Foundation, nel 2026 dà autonomamente vita al nuovo Premio Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Adulti. Un riconoscimento alla narrativa nazionale ed internazionale rivolta a chi attende da tempo alla pratica e al piacere della lettura, ispirato ai medesimi principi su cui è improntato quello dedicato ai giovani (Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori), ma differente quanto a destinazione.

Il Premio ha richiamato a sé opere pubblicate per la prima volta in Italia dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026, romanzi scritti da un singolo autore vivente italiano o straniero (purché tradotti in italiano e pubblicati da casa editrice italiana); libri che sappiano favorire la conoscenza della natura, e che siano per sensibilità capaci di dispiegare gli attesi orizzonti per contribuire alla sua salvaguardia e benessere. L’opera vincitrice è decretata dalla Giuria (composta dalla Presidente Adele Re Rebaudengo e da Alberta Campitelli, Valentina Romano, Emanuela Rosa Clot e Anna Zegna), nell’ambito di una selezione di titoli individuata sia dagli stessi giurati che dal Comitato Librerie Indipendenti (Libreria Borgopo’ di Torino, Libreria Iocisto di Napoli, Libreria della Natura di Milano, Libreria Todo Modo di Firenze e Libreria Toletta di Venezia), costituito dalla Fondazione.

Venice Gardens Foundation conferisce all’autore un riconoscimento in denaro del valore di euro 5.000 (cinquemila) e un fermacarte in vetro, ispirato alla Laguna di Venezia, realizzato a mano a Murano dall’artista Judi Harvest e dal maestro vetraio Marco Giuman.