circle x black
Cerca nel sito
 

XX Premio Internazionale Mario Luzi a Francesco Giro

sponsor

L'opera 'Poesie' 'è un traguardo importante che conferma il valore di una voce poetica di grande spessore'

L'opera di Francesco Giro 'Poesie' I classificata alla XX edizione del Premio Internazionale Mario Luzi
L'opera di Francesco Giro 'Poesie' I classificata alla XX edizione del Premio Internazionale Mario Luzi
29 dicembre 2025 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Poesie' (Cangemi Editore) di Francesco Giro è l'opera prima classificata alla XX edizione del Premio Internazionale Mario Luzi, uno dei maggiori riconoscimenti per la poesia in Italia. Il Premio è stato conferito per "la grande intensità e profondità, un traguardo importante che conferma il valore di una voce poetica di grande spessore". Il Premio Mario Luzi è tra i più importanti premi letterari del settore. La sua storia ha inizio nel corso del 2005 quando Mattia Leombruno ne dispose la fondazione al termine del lungo e intenso viaggio terrestre compiuto dal poeta e senatore, scomparso il 28 febbraio dello stesso anno. Questo Premio è l'unico dedicato a Mario Luzi, ufficialmente autorizzato dall'erede, il figlio Gianni Luzi.

Nella poesia di Francesco Giro, già consigliere regionale del Lazio, parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e successivamente sottosegretario di Stato alla Cultura, si legge in una nota del prestigioso riconoscimento, "i temi divergono, ma la tensione è sempre la stessa. La ricerca intransigente di una armonia perduta. Al centro c'è il desiderio della chiarezza sentimentale per vivere con autenticità la vita. La poesia illumina l'amore, la memoria, l'attualità più strigente ('Femminicidio'), gli accadimenti della giovinezza, le proprie suggestioni. La poesia è anche gratitudine - si legge ancora - per gli artisti e divaga da un luogo ad un altro, ma la sua dimora è quella aurorale di un sole che sorge per illuminare la nascita e il destino delle parole, delle scelte, delle storie di noi, donne e uomini". Francesco Giri ha pubblicato per Gangemi Editore 'La città chiara' (2012), 'Interesse Capitale' (2021), 'Silvio Berlusconi e la città ideale' (2024).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Poesia Premio Internazionale Mario Luzi Francesco Giro
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza