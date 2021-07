"Se il Signore ci avesse voluto così molteplici, così diversi, avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro sesso e il nostro modo di fare". Questa la teoria, spiegata ieri nel corso dell'intervento in Senato sul ddl Zan, della senatrice leghista Antonella Faggi. "E invece non siamo così, noi siamo come Dio ci ha fatto e dobbiamo accettarci", ha continuato la senatrice.