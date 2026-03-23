Decreto Commissari straordinari e concessioni, avviato l’esame in Commissione del Senato

Nel corso della settimana si è tenuta presso la Commissione Ambiente del Senato la prima seduta dedicata all’esame, in sede referente, del Decreto Commissari straordinari e concessioni (DL 32/2026), la cui conversione in legge è prevista entro il 10 maggio. Durante la seduta, il relatore, Presidente Fazzone, ha illustrato i contenuti principali del provvedimento, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni riguardanti la prosecuzione dell’iter approvativo relativo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dei rilievi espressi dalla Corte dei conti e delle modifiche normative introdotte con la recente Legge di Bilancio. Il decreto prevede, tra le misure centrali, l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), l’acquisizione di nuovi pareri tecnici e regolatori, la stipula di atti aggiuntivi alla concessione in essere e la nomina di un Commissario straordinario incaricato delle opere ferroviarie collegate al progetto. Contestualmente, il testo introduce una rimodulazione delle spese al fine di adeguare i finanziamenti al cronoprogramma aggiornato, senza modificarne il costo complessivo, e interviene su ulteriori programmi infrastrutturali gestiti da ANAS e RFI. Oltre alle disposizioni concernenti il Ponte sullo Stretto, il decreto affronta anche la questione delle competenze commissariali relative al Traforo del Gran Sasso, prevedendone la proroga fino al 2028 e destinando nuove risorse alla manutenzione dei tratti autostradali interessati. Vengono inoltre introdotte norme volte a semplificare le funzioni dei Commissari straordinari per le opere infrastrutturali, attribuendo maggiori responsabilità operative agli amministratori delegati di ANAS e RFI. Il provvedimento contiene infine interventi normativi e finanziari riguardanti specifiche opere e programmi, tra cui la Linea C della metropolitana di Roma, alcune infrastrutture connesse alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, le concessioni demaniali e diversi progetti di natura sanitaria e logistica. Nel complesso, il decreto si propone di accelerare l’attuazione di interventi ritenuti strategici e di rafforzare i meccanismi di coordinamento e gestione commissariale in ambito infrastrutturale.

La scheda del provvedimento