Decreto lavoro 2023, Schlein: "Pd accanto a sindacati"

"Se i contenuti sono quelli preannunciati non solo lo contrasteremo in Parlamento ma anche in tutte le mobilitazioni, saremo a fianco delle mobilitazioni sindacali". Queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein ad Agorà, su Rai 3, nella giornata in cui il governo vara il decreto lavoro 2023.

"Reddito di cittadinanza? Stanno smantellando l'unico strumento di sostegno al reddito delle persone più povere facendo uno spezzatino, cercando di ridurre le risorse sulla povertà e anche la durata. Non era perfetto ma migliorabile, il governo vuole piantare bandierine ideologiche negli occhi delle fasce più fragili", dice. "E' una vergogna che il governo non metta risorse per il rinnovo dei contratti", afferma ancora.