Decreto Ucraina, approvazione finale del Senato

Il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Ucraina, confermando la fiducia posta dal Governo con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti, chiudendo così l’iter parlamentare del provvedimento senza alcuna modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera. Con questo voto, il decreto diventa legge dello Stato e rinnova una serie di misure connesse alla gestione dell’emergenza ucraina e al perdurare del conflitto iniziato nel 2022.

Al centro del provvedimento figura innanzitutto la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. L’autorizzazione, più volte estesa negli ultimi anni, viene nuovamente rinnovata, consentendo all’Italia di continuare a fornire supporto logistico, sanitario e sistemi di protezione contro attacchi aerei e missilistici. Si tratta di un intervento che il Governo considera essenziale per garantire il sostegno al percorso negoziale e alle esigenze difensive dell’Ucraina, come sottolineato nel corso del dibattito parlamentare.

Parallelamente, il decreto introduce il rinnovo automatico dei permessi di soggiorno per i cittadini ucraini arrivati in Italia prima del 24 febbraio 2022, data di inizio dell’invasione russa. I titoli di soggiorno per protezione speciale potranno essere rinnovati fino al 4 marzo 2027, garantendo continuità di tutela e stabilità giuridica a migliaia di persone che hanno trovato riparo nel nostro Paese durante l’emergenza umanitaria.

Una delle novità più significative contenute nel decreto riguarda inoltre la sicurezza dei giornalisti freelance impegnati in zone di guerra o ad alto rischio di conflitto armato. Il testo prevede che gli editori committenti debbano assicurare adeguata formazione e copertura assicurativa agli inviati indipendenti, spesso più esposti e meno tutelati rispetto ai colleghi strutturati nelle redazioni. La norma mira a rafforzare gli standard di sicurezza per chi opera in prima linea documentando il conflitto e risponde ai ripetuti appelli delle organizzazioni di categoria.

Il voto finale è arrivato dopo un confronto politico acceso. Alcuni gruppi parlamentari hanno contestato il ricorso alla fiducia, ritenendolo un limite al dibattito, pur condividendo in parte i contenuti del decreto. Tuttavia, la maggioranza ha ritenuto necessario procedere rapidamente per rispettare la scadenza del 1° marzo prevista per la conversione in legge, sottolineando l’importanza strategica del provvedimento in un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità.

L’approvazione definitiva del decreto riflette, ancora una volta, l’impegno del nostro Paese nel supportare l’Ucraina e nel gestire le conseguenze umanitarie e operative del conflitto ancora in corso.

