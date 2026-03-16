Difesa aerea e missilistica, la Commissione Difesa della Camera approva lo schema di DM

In ambito di sicurezza nazionale e potenziamento degli strumenti militari sono diversi i programmi pluriennali attualmente all’esame delle diverse Commissioni del Parlamento. In settimana, la Commissione Difesa della Camera ha proseguito e concluso l’esame in assegnazione primaria dello schema di Decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale SMD 32/2025 relativo all’ammodernamento, al rinnovamento e al potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell’Alleanza Atlantica (Atto del Governo n.377). Al termine dell’esame, la Commissione si è espressa approvando la proposta di parere favorevole della Relatrice, On. Chiesa (FDI). Nel parere si legge, tra l’altro, che: il programma in esame prevede un arco temporale dal 2026 al 2039; le acquisizioni necessarie al potenziamento della difesa aerea e missilistica avverranno tramite l’Agenzia internazionale europea OCCAR; il prime contractor è il Consorzio EUROSAM di cui fa parte MBDA Italia; le aree geografiche interessate dalla produzione sono quelle di La Spezia, Roma e Fusaro-Bacoli (Napoli) dove hanno sede gli stabilimenti MBDA Italia, mentre l’indotto coinvolgerà produttori distribuiti in sette regioni; il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il periodo 2025-2027 e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole per il profilo finanziario del provvedimento.

La scheda del provvedimento