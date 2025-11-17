circle x black
Difesa: approvati i pareri su programma navale e Siluro Leggero Italiano

17 novembre 2025 | 17.28
Redazione Adnkronos
Il Parlamento ha dato il via libera a due importanti atti del Governo in materia di difesa. Si tratta dello Schema di decreto ministeriale per la prosecuzione del programma navale volto a garantire la capacità marittima della Difesa (Atto n. 310) e dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale A/R n. SMD 23/2025, relativo allo “Sviluppo, produzione e supporto logistico

decennale del Siluro Leggero Italiano (SLI)” (Atto n. 311). La Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha concluso l’esame approvando la proposta di parere favorevole presentata dal presidente Menia (FDI). Anche parte delle opposizioni ha votato a favore: il senatore Alfieri (PD) ha espresso voto positivo dopo i chiarimenti forniti dal Governo sugli oneri complessivi e sulle tempistiche del programma. Nel parere approvato si evidenzia come il progetto sia strategico per l’ammodernamento delle capacità aeronavali, in risposta ai nuovi scenari e alle minacce emergenti. È stata inoltre raccomandata al Governo la massima trasparenza, con aggiornamenti puntuali nel prossimo Documento programmatico pluriennale della Difesa. Parallelamente, la Commissione Difesa della Camera ha approvato la proposta di parere favorevole presentata dall’onorevole Bagnasco (FI), confermando quanto già espresso dalla Commissione Difesa del Senato. Analogamente, le Commissioni Difesa di Camera e Senato hanno proseguito e approvato anche lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2025, ''Sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del siluro leggero italiano (SLI). Il programma SMD 23/2025 riguarda lo sviluppo di un nuovo siluro leggero italiano (SLI) destinato alla Marina Militare. L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare le moderne minacce subacquee, comprese quelle in prossimità del fondale e i droni subacquei, integrando le capacità del siluro MU90 già in servizio. Il programma è inserito nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2025-2027 e ha già ottenuto parere favorevole dalla V Commissione per gli aspetti finanziari.

Scheda Camera dell’Atto del Governo n. 310

Scheda Senato dell'Atto Governo n. 310

Scheda Camera dell'Atto Governo n. 311

Scheda Senato dell'Atto Governo n. 311

Difesa Programma navale Siluro Leggero Italiano
