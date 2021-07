Dl Sostegni Bis: da cartelle a bonus vacanze e ristori, le novità

Dallo stop al pagamento dell'Imu per i proprietari soggetti al blocco degli sfratti, alle novità fiscali e la risorse per la nuova Sabatini a secco da inizio giugno. La Camera ha dato il via libera al decreto Sostegni Bis da 40 miliardi con 444 sì e 51 voti contrati. Ecco le principali novità.

STOP IMU PROPRIETARI CON BLOCCO SFRATTI. Esenzione Imu per i proprietari di immobili ai quali è stato applicato il blocco degli sfratti per affittuari insolventi a causa della crisi innescata dal Covid.

PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI PER TESSILE E CALZATURE. Proroga della Cig Covid per l'industria del tessile, dell'abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia e conseguente estensione del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre.

STOP CARTELLE ESATTORIALI AL 30/8. Nuova proroga per l'invio delle cartelle esattoriali al 31 agosto, dal precedente 30 giugno.

TARI. Il dl dispone anche il differimento del tariffario Tari da parte dei Comuni dai 30 giugno al 31 luglio.

NUOVO CALENDARIO ROTTAMAZIONE TER. Nuovo calendario per il versamento delle rate sospese, a causa del coronavirus, della rottamazione ter e del saldo e stralcio. per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020 il nuovo termine è fissato al 31 luglio; le rate scadute il 31 maggio 2020 dovranno essere versate entro il 31 agosto; per le rate scadute entro il 31 luglio 2020 i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2021; per le rate del 30 novembre 2020 la nuova scadenza è fissata al 31 ottobre; infine le rate del 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) dovranno essere versate entro il 30 novembre 2021.

SABATINI. Semplificazione e rifinanziamento della nuova Sabatini per gli investimenti in innovazione delle micro e delle pmi.

SALE A 15 MLN TETTO FATTURATO PER RISTORI IMPRESE. Sale da 10 a 15 milioni la soglia di fatturato necessaria per le imprese che possono godere del contributo a fondo perduto.

RISORSE PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA. Risorse per 60 milioni complessivi per il settore del wedding, intrattenimento e hotel, ristoranti e catering messi in ginocchio dalle restrizioni anti-Covid.

TAMPONI GRATIS FRAGILI. Nasce un fondo di 10 milioni di euro per assicurare la gratuità dei tamponi finalizzata ad ottenere il green pass ai cittadini con disabilità o in condizioni di fragilità.

350 MLN PER ECOBONUS AUTO. Il dl stanzia 350 mln per la proroga dell'ecobonus auto dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

BONUS VACANZE. Bonus vacanze esteso alle agenzie viaggio e ai tour operator per renderne più facile la fruizione. Risorse anche per le città d'arte.

5 MLN A B&B. Cinque milioni per le strutture ricettive extra-alberghiere non imprenditoriali tipo 'B&B'.