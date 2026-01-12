circle x black
Cerca nel sito
 

DL Transizione 5.0, primo via libera del Senato

12 gennaio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con 88 voti favorevoli e 58 contrari, l’Aula del Senato ha approvato in I lettura il decreto-legge Transizione 5.0 e Aree idonee (Dl 175/2025), la cui conversione definitiva deve avvenire entro il 20 gennaio. Tra le novità introdotte in Commissione la modifica della norma sul golden power, in particolare sul settore finanziario compreso quello creditizio e assicurativo, per venire incontro ai rilievi della Ue e l’introduzione di una sorta di periodo transitorio relativamente alle aree idonee per la installazione di impianti da fonti rinnovabili per “salvaguardare” le pratiche in corso. Parallelamente, le imprese si preparano all'arrivo dei nuovi incentivi, l'iper e superammortamento introdotti dalla manovra che dal 2026 prenderanno il posto dei vecchi crediti d'imposta.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
DL Transizione 5.0 Senato golden power fonti rinnovabili iper e superammortamento crediti d'imposta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza