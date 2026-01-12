DL Transizione 5.0, primo via libera del Senato

Con 88 voti favorevoli e 58 contrari, l’Aula del Senato ha approvato in I lettura il decreto-legge Transizione 5.0 e Aree idonee (Dl 175/2025), la cui conversione definitiva deve avvenire entro il 20 gennaio. Tra le novità introdotte in Commissione la modifica della norma sul golden power, in particolare sul settore finanziario compreso quello creditizio e assicurativo, per venire incontro ai rilievi della Ue e l’introduzione di una sorta di periodo transitorio relativamente alle aree idonee per la installazione di impianti da fonti rinnovabili per “salvaguardare” le pratiche in corso. Parallelamente, le imprese si preparano all'arrivo dei nuovi incentivi, l'iper e superammortamento introdotti dalla manovra che dal 2026 prenderanno il posto dei vecchi crediti d'imposta.

