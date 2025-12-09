circle x black
Cerca nel sito
 

Documento programmatico pluriennale difesa, Crosetto riferisce al Senato e alla Camera

09 dicembre 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

«Siamo chiamati a costruire una protezione per la nostra Nazione, una difesa più aderente ai rischi attuali», ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante l’audizione davanti alle Commissioni congiunte Affari Esteri e Difesa del Senato e Difesa della Camera. Il Ministro ha illustrato i contenuti del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2025-2027, delineando le priorità strategiche e gli investimenti per il prossimo triennio. Crosetto ha sottolineato come la sicurezza rappresenti «un motore diretto o indiretto per la crescita economica nazionale», chiarendo che investire in difesa «non significa solo spese militari». L’obiettivo è dotare il Paese di uno strumento operativo multidominio, capace di agire «sulla terra, nelle città, in cielo, nello spazio, in mare e sotto di esso». Il Ministro ha posto al centro del discorso il ruolo delle donne e degli uomini della Difesa, «che servono con dedizione, competenza e coraggio». Per questo, ha annunciato investimenti in formazione e addestramento, affinché «chi serve lo Stato si senta parte di una comunità e di un progetto condiviso». Crosetto ha inoltre anticipato che «a inizio 2026 sarà posta al Parlamento la questione della riforma delle Forze Armate», con l’obiettivo di renderle «pienamente professionali, più efficaci e sostenute». Durante l’audizione ha evidenziato come tra i progetti più rilevanti che il suo Dicastero intende portare avanti vi figura lo scudo spaziale nazionale, un’architettura protettiva multilivello che integra difesa spaziale, missilistica e anti-drone, con investimenti pari a 4,4 miliardi di euro. Lo spazio, ha spiegato Crosetto, «non è più solo un ambito tecnico per il monitoraggio e la sicurezza della navigazione», ma si collega sempre più alla dimensione subacquea, cruciale per la protezione delle infrastrutture marittime e sottomarine. Questa evoluzione è già parte della pianificazione interforze, con programmi che mobilitano circa 800 milioni di euro l’anno, in linea con i capability targets NATO. Gli investimenti riguardano sensori, unità navali, sottomarini, velivoli e sistemi per garantire una presenza costante nell’ambiente subacqueo, oltre a piattaforme come cacciamine di nuova generazione e sottomarini U212 NFS, dotati di maggiore autonomia e capacità stealth. Infine, il Ministro ha ribadito come un ruolo centrale debba essere svolto dal Polo nazionale di dimensione subacquea di La Spezia, ormai riferimento tecnologico internazionale e esempio di collaborazione tra istituzioni, industria e mondo accademico, pertanto sono previsti ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui robotica avanzata, sistemi autonomi, intelligenza artificiale, quantum computing e soluzioni spaziali applicate alle biotecnologie e alle reti di comunicazione di nuova generazione.

L’audizione del ministro in Senato

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
difesa spazio subacquea nato investimenti formazione
Vedi anche
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza