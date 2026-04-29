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730, da oggi disponibile per tutti la dichiarazione precompilata 2026

Il documento sul sito dell’Agenzia delle entrate: "Dopo rilevazione di anomalie, dichiarazione aggiornata con i nuovi dati"

730, da oggi disponibile per tutti la dichiarazione precompilata 2026 - Fotogramma /Ipa
730, da oggi disponibile per tutti la dichiarazione precompilata 2026 - Fotogramma /Ipa
30 aprile 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
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Tempo di 730. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata 2026 "per tutti i contribuenti italiani".

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A precisarlo è stato l'ente in una nota, "in riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un sindacato e di un centro di assistenza fiscale".

"Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse'', si spiega. ''Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti''.

Fino al 14 maggio la precompilata 2026 sarà disponibile solo per la visualizzazione e ''nel caso in cui qualche sostituto dovesse rendersi conto di aver commesso degli errori nelle certificazioni uniche emesse, lo stesso sostituto di imposta dovrà trasmettere all’Agenzia una certificazione rettificativa'', scrive l'Agenzia. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della rettifica nel cassetto fiscale, con un avviso personalizzato visibile nella pagina web della dichiarazione precompilata.

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fisco dichiarazione precompilata Agenzia delle entrate 730 precompilato 730 precompilata
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