A Milano il primo Investor Day di Cdp: 150 investitori a confronto su prospettive di crescita

Cassa Depositi e Prestiti - Cdp ha organizzato a Milano, negli spazi di Sda Bocconi, il suo primo Investor Day, chiamando a raccolta oltre 150 investitori e rappresentanti della comunità finanziaria nazionale e internazionale. L'obiettivo è rafforzare il dialogo con i mercati e favorire la collaborazione tra capitali pubblici e privati a sostegno della crescita sostenibile e di lungo periodo del Paese. Nata dalla volontà di approfondire le sfide strategiche per lo sviluppo dell'economia italiana e le opportunità di investimento, l'iniziativa ha messo al centro del confronto l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produttività, la transizione energetica, le infrastrutture, la competitività tecnologica e il ruolo della finanza.