A Roma l’assemblea di Confindustria Nautica, “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale"

Si è svolta a Roma l'assemblea pubblica di Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale. Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore”. Presenti Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Daniela Garnero Santanchè, ministro del Turismo, Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio dei ministri e Edoardo Rixi, vice ministro Infrastrutture e Trasporti.