La trasformazione digitale accelera e richiede un aggiornamento continuo di competenze e strategie. Al centro del confronto, 'Digitale, la trasformazione accelera', quarta edizione dell'Adnkronos Q&A, dedicata all'intelligenza artificiale, svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma, l'impatto dell'intelligenza artificiale su imprese e processi decisionali. Dal ruolo della formazione personalizzata alla necessità di sperimentare le nuove tecnologie, passando per l'attenzione alla cybersecurity e alla tutela dei minori online, con la richiesta del Moige di maggiori garanzie e responsabilità per i gestori della rete.