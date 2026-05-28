Adolfo Urso: "L'Ue viveva nel mondo del Mulino Bianco e ha sbagliato tutto"

Adolfo Urso critica le politiche economiche, energetiche e industriali dell'Ue, affermando che Bruxelles ha "sbagliato" politiche, perché pensava di vivere nel mondo del "Mulino Bianco".

L'Unione Europea ha "sbagliato" la politica "economica, energetica e industriale", perché pensava di vivere nel mondo del "Mulino Bianco". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività.

"Se l'Ue - continua - deve presentare dieci Omnibus, uno solo dei quali approvato", Omnibus che "sono una contraddizione in termini"; se deve varare "la revisione del regolamento sulle emissioni di Co2, sull'Ets e sul Cbam" e altre riforme, "ciò significa che l'Europa ha sbagliato politica economica, energetica e industriale. Perché l'Ue pensava di vivere in un mondo senza confini e senza conflitti", il mondo del "Mulino Bianco".