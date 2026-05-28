circle x black
Cerca nel sito
 

Adolfo Urso: "L'Ue viveva nel mondo del Mulino Bianco e ha sbagliato tutto"

Adolfo Urso critica le politiche economiche, energetiche e industriali dell'Ue, affermando che Bruxelles ha "sbagliato" politiche, perché pensava di vivere nel mondo del "Mulino Bianco".

Il ministro Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
Il ministro Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
28 maggio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea ha "sbagliato" la politica "economica, energetica e industriale", perché pensava di vivere nel mondo del "Mulino Bianco". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività.

CTA

"Se l'Ue - continua - deve presentare dieci Omnibus, uno solo dei quali approvato", Omnibus che "sono una contraddizione in termini"; se deve varare "la revisione del regolamento sulle emissioni di Co2, sull'Ets e sul Cbam" e altre riforme, "ciò significa che l'Europa ha sbagliato politica economica, energetica e industriale. Perché l'Ue pensava di vivere in un mondo senza confini e senza conflitti", il mondo del "Mulino Bianco".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Adolfo Urso Ue Mulino Bianco politica industriale Omnibus Ue
Vedi anche
Roma, a Gualtieri in regalo il noto caschetto del 'super sindaco' - Video
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza