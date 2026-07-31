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Salotti, design 'a razza' e niente finestrini: nel 2030 arriva aereo del futuro

La startup JetZero pronta a inaugurare un nuovo tipo di velivolo

L'aereo di JetZero - Instagram
L'aereo di JetZero - Instagram
31 luglio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo 'rivoluzionario' è pronto al decollo. JetZero, startup che si sta imponendo nel mondo dell'aviazione, ha progettato un velivolo destinato a cambiare i paradigmi stessi del volo, con la sua struttura che è concepita più come un grande salotto che come un mezzo di trasporto.

Si tratta di un aereo con un design futuristico che ricorda quello di una razza, che dispone di aree di attesa all'esterno dei bagni, con quattro corridoi all'interno dell'aereo e una nuova configurazione, più spaziosa rispetto ai velivoli 'tradizionali'. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'aereo Z4, che non dispone di finestrini, di JetZero, potrebbe essere 'inaugurato' per il 2030.

L'aereo ha una struttura più larga rispetto a quella convenzionale, per regalare uno spazio maggiore e più comfort ai suoi circa 250 passeggeri. JetZero ha concepito dei veri e propri salotti all'esterno dei bagni, così da non bloccare i corridoi o permettere alle persone di non sostare in piedi in fila. La startup si è accaparrata un finanziamento di 3 miliardi di dollari per il suo progetto dalla US Export-Import Bank, potendo così dare il via alla costruzione del primo aereo.

L'azienda ha inoltre ottenuto il sostegno di circa 20 compagnie aeree, tra cui Delta e Alaska Airlines, mentre United Airlines si è spinta ancora oltre, annunciando l'intenzione di acquistare fino a 200 di questi velivoli futuristici, a condizione che raggiungano gli obiettivi di prestazione prefissati. Secondo JetZero il 'nuovo' aereo potrà raggiungere quote maggiori rispetto a quelli convenzionali, consumando meno carburante grazie al suo design 'a razza', che lo rende molto più aerodinamico.

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aereo aereo salotto aereo senza finestrini aereo futuro 2030
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