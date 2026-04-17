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Affitti, La Commare (Fiaip): "Avviare confronto con legislatore per aggiornare il mercato"

Affitti, La Commare (Fiaip):
17 aprile 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La disciplina dei contratti di locazione ad uso transitorio, prevista dalla Legge 431/98, non è più pienamente adeguata alle esigenze attuali. In un mercato caratterizzato da maggiore mobilità lavorativa e da una crescente domanda di soluzioni abitative flessibili, è necessario introdurre più semplicità e flessibilità, garantendo al tempo stesso certezza normativa e tutele per le parti. Serve avviare un confronto con il legislatore per aggiornare lo strumento e renderlo davvero funzionale al mercato di oggi”, così Francesco La Commare, Vicepresidente Nazionale vicario FIAIP, durante RentVolution, evento di SoloAffitti, sulle locazioni che si è tenuto in Senato.

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affitti locazioni mercato legislazione
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