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Agostiniani (Sip): "Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all'anno precedente"

22 giugno 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ogni anno abbiamo il 4% di bambini in meno rispetto all'anno precedente e questo è collegabile alla riduzione del numero delle donne in età fertile che si è gradualmente registrato nel nostro Paese. È auspicabile che possano essere messe in atto delle strategie per consentire ai giovani di avere più possibilità di di fare figli, ma questa cosa da sola non sarà in grado di modificare un trend che inevitabilmente continuerà a essere in decremento con ripercussioni importanti sul sistema di welfare del nostro Paese negli anni futuri". Lo ha detto il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Rino Agostiniani, nel corso alla VI edizione dell'appuntamento per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese. Titolo dell'incontro: "La demografia cambia la società".

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