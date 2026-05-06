Agricoltura: Girelli (Assofertilizzanti), 'produzione fertilizzanti esempio economia circolare'

"Lo sviluppo dei prodotti biostimolanti, negli ultimi quindici anni, ci ha visto attingere quasi totalmente agli scarti dell'industria alimentare, conciaria ed energetica, proprio per questo ritengo il nostro comparto sostenibile per antonomasia, con la produzione di fertilizzanti un esempio nitido di economia circolare ". Così Paolo Girelli, Presidente di Assofertilizzanti-Federchimica, intervenendo alla tavola rotonda organizzata oggi a Roma da Assofertilizzanti per approfondire lo stato attuale e alle prospettive future dell'agricoltura italiana, con un focus sui fertilizzanti, nel contesto delle sfide geopolitiche e delle normative vigenti.