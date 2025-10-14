Agricoltura, la messa al bando dell'ura genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera cerealicola italiana

L'urea è un mezzo tecnico essenziale, soprattutto per le filiere cerealicole, poiché garantisce rese adeguate e qualità delle produzioni, grazie al suo elevato contenuto di azoto è un prodotto irrinunciabile per la produttività agricola. È quanto emerge dallo studio di Nomisma sull'impatto della fertilizzazione azotata e dell'urea in Italia, commissario da Assofertilizzanti, l'associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di fertilizzanti nazionali, è stata presentata a Roma in occasione del 40esimo anniversario dell'associazione.