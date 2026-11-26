"Ho letto con soddisfazione le parole del presidente Macron, che segue a distanza di mesi la posizione della presidente Meloni a difesa della Politica agricola comune. Oggi dice quello che la presidente Meloni dice ormai da tempo, che non si taglia nemmeno un euro per l'agricoltura".

Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della Guida d'Italia 2027 de L'Espresso, ora in corso all'HangarBicocca di Milano.

"L'Italia è stata la prima nazione che si è posta l'obiettivo di frenare qualsiasi velleità ideologica che portava alcuni a pensare di poter tagliare l'agricoltura", ha spiegato il ministro.

"L'agricoltura è essenziale per la custodia del territorio, per la creazione di ricchezza, per la garanzia della sovranità alimentare, che significa libertà" ha concluso.