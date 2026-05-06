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Agricoltura, Salvitti (Masaf): "Investire per proteggere le colture italiane"

Intervento alla tavola rotonda di Assofertilizzanti a Roma, ‘1 miliardo e 250 milioni per l’agricoltura con Coltiva Italia’

Giorgio Salvitti - (foto Adnkronos)
Giorgio Salvitti - (foto Adnkronos)
06 maggio 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ritengo sia importante lavorare insieme su obiettivi comuni che riguardino la protezione delle colture sul territorio italiano e la competitività a livello internazionale. Questo serve a far sì che il nostro prodotto possa esaltarsi, come ha sempre fatto, non solo per la qualità ma anche da un punto di vista prettamente commerciale. È dunque necessario avere basi comuni sotto il profilo legislativo che possano proteggere il nostro comparto: in Europa abbiamo normative di protezione ambientale molto più stringenti rispetto ad altre parti del pianeta e ottenere una reciprocità in questo senso diventa un obiettivo importantissimo". Così Giorgio Salvitti, senatore e consigliere del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), intervenendo all’evento organizzato oggi a Roma da Assofertilizzanti (Associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di fertilizzanti nazionali) per presentare i risultati dello studio commissionato a Nomisma, ‘Valutazione di impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea nell'agricoltura italiana’. Un’indagine avviata mentre in Italia è in discussione il Ddl “Coltiva Italia” con cui si darà attuazione al divieto di utilizzo dell’urea nel bacino padano, programmato per il 2028.

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"Lo studio di Nomisma è fondamentale perché siamo abituati a basarci su dati reali”, afferma il senatore che poi aggiunge: "Il Ministero sta investendo molto sulla ricerca proprio per supportare l’intero comparto agricolo. Con il provvedimento ‘Coltiva Italia’, sarà stanziato un altro miliardo e 250 milioni di euro per questo settore, che riveste un'importanza fondamentale". Uno strumento attraverso il quale - conclude Salvitti - il Governo intende confermare, “l'interesse particolare per un comparto che reputiamo vitale per la crescita dell'economia nazionale, anche da un punto di vista sociale".

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agricoltura fertilizzanti protezione ambientale competitività internazionale
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