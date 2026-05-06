"La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme". Lo dice forte e chiaro Papa Leone XIV oggi in occasione dell’udienza generale in piazza San Pietro. Parole che arrivano dopo il nuovo attacco del presidente Usa, Donald Trump - "Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone" - e della replica di Leone, ieri sera da Castel Gandolfo, che ha ricordato che "la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari", dicendo: "Se qualcuno mi critica, lo faccia con verità".

“La Chiesa” è “investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito”, dice il Papa rifacendosi al Compendio della dottrina sociale della Chiesa.

“Segno e sacramento del Regno, - ha osservato nella catechesi oggi - la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra che, proprio a partire dalla promessa finale, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l’umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa, dunque, non annuncia sé stessa; al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo”.

Leone ha ricordato che “i credenti in Cristo camminano in questa storia terrena, segnata dalla maturazione del bene ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati; essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da ‘Colui che fa nuove tutte le cose’”.

"La Chiesa sacramento universale di salvezza"

“La Chiesa è ‘sacramento universale di salvezza’, cioè segno e strumento di quella pienezza di vita e di pace promessa da Dio”, evidenzia il Papa, citando “l’affermazione importante” contenuta nella Costituzione Lumen gentium. “Ciò significa - dice - che essa non si identifica perfettamente con il Regno di Dio, ma ne è germe e inizio, perché il compimento verrà donato all’umanità e al cosmo soltanto alla fine”.

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