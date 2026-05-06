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Flotilla, morta madre attivista Avila: lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in Israele

La mamma dell'attivista aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga malattia. In un commovente tributo, gli organizzatori della Flotilla l'hanno descritta come una donna di "straordinaria gioia e grande forza"

Thiago Avila - (Afp)
Thiago Avila - (Afp)
06 maggio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morta la madre dell'attivista brasiliano della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila, detenuto in Israele. Lo riporta la Global Sumud Flotilla in una nota, sottolineando che l'attivista non è a conoscenza del decesso della madre in quanto detenuto in isolamento. Teresa Regina aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga malattia.

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Gli attivisti hanno definito la situazione "straziante" e hanno ribadito l'appello a Israele per l'immediata liberazione di Avila e dell'attivista spagnolo Saif Abukeshek. In un commovente tributo, gli organizzatori della Flotilla hanno descritto la madre dell'attivista come una donna di "straordinaria gioia e grande forza", aggiungendo che la figlia di due anni di Avila porta il suo nome.

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flotilla flotilla gaza global sumud flotilla thiago avila madre thiago avila
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