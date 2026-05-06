Il corpo nel Tevere nei pressi di un'isola ecologica a Fiumicino
E' stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino dove viveva da anni. Il corpo è stato trovato da un passante in acqua, nel fiume Tevere, nei pressi dell'isola ecologica in via Portuense, a Fiumicino. Per la vittima, identificata grazie ai documenti di identità trovati all'interno dei pantaloni dai poliziotti intervenuti sul posto, si erano mobilitati familiari e amici con numerosi appelli sui social. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano per l'esame autoptico. (di Silvia Mancinelli)