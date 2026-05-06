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Secondo Teheran, il presidente Usa avrebbe annullato l'operazione "a seguito delle ferme posizioni e degli avvertimenti ricevuti dall'Iran"
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione del 'Project Freedom' per favorire un accordo con l'Iran. La decisione, che Trump ha reso noto sul suo Truth Social, è stata presa su richiesta del Pakistan, principale mediatore tra Washington e Teheran, ha spiegato il presidente americano.
Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, Trump ''fa marcia indietro''. Come si legge sull'agenzia di stampa Isna, Trump avrebbe annullato l'operazione "a seguito delle ferme posizioni e degli avvertimenti ricevuti dall'Iran''. E denuncia il ''fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i suoi obiettivi con Project Freedom''.
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