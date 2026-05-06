circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Iran, Trump sospende 'Project Freedom'. Teheran: "Fa marcia indietro" - Diretta

Secondo Teheran, il presidente Usa avrebbe annullato l'operazione "a seguito delle ferme posizioni e degli avvertimenti ricevuti dall'Iran"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
06 maggio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione del 'Project Freedom' per favorire un accordo con l'Iran. La decisione, che Trump ha reso noto sul suo Truth Social, è stata presa su richiesta del Pakistan, principale mediatore tra Washington e Teheran, ha spiegato il presidente americano.

CTA

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, Trump ''fa marcia indietro''. Come si legge sull'agenzia di stampa Isna, Trump avrebbe annullato l'operazione "a seguito delle ferme posizioni e degli avvertimenti ricevuti dall'Iran''. E denuncia il ''fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i suoi obiettivi con Project Freedom''.

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi in diretta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Project Freedom Iran oggi Iran news Iran Usa Iran Trump
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza