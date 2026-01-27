Agroalimentare: Cirone (Fai), 'apicoltori più vicini ai giovani'

"Oggi gli apicoltori confluiscono nella filiera del miele italiano biologico e conquistano un posizionamento molto importante, in quanto si avvicinano al segmento dei giovani, parlando, quindi, ad un pubblico nuovo, non abituato ad utilizzare il nostro prodotto e lo facciamo con un partner d'eccezione". Lo ha detto Raffaele Cirone, Presidente Fai - Federazione Apicoltori Italiani, intervenendo all'evento 'Alleanza per le Api', organizzato a Roma da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's, per promuovere la salvaguardia dell'apicoltura italiana e il rafforzamento delle filiere del miele.