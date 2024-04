AI, Barachini all’Onu: "È iniziata una nuova era, sosteniamo visione umano-centrica"

Questa mattina il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha preso parte alla XXIII Infopoverty World Conference dell’Onu, a New York.

“Il primo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è porre fine alla povertà in tutte le sue forme ovunque. Negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni progressi nella riduzione dei livelli di povertà, ma ancora molto resta da fare. Nel frattempo, il 2023 è stato un anno cruciale per l’Ai. Non è esagerato affermare che stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica. L’intelligenza artificiale ha un notevole potenziale per trasformare mercati, comunità, stili di vita. Siamo all’alba di una nuova era in cui l’intelligenza artificiale generativa ha aperto prospettive prima impensate in ambito pubblico e privato. Ed è solo l'inizio. Usata saggiamente, l’intelligenza artificiale può portare enormi vantaggi. Ma richiede governance e buone politiche”, ha detto l’esponente del Governo, che ha aperto il suo intervento al Palazzo di Vetro, soffermandosi sugli aspetti positivi dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, educativo, agroalimentare e ponendo l’accento, in particolare, sull’importante contributo che l’intelligenza artificiale può rappresentare nella lotta alla povertà che, “come è ormai noto, nelle aree più povere è collegata alla mancanza di istruzione”.

“La tecnologia, tuttavia, non è mai neutrale. È sempre legata al contesto e allo scopo per il quale viene utilizzata. Nel settore dei media l’uso responsabile ed etico della tecnologia è centrale. Si profila all’orizzonte – ha detto Barachini manifestando la sua preoccupazione - la progressiva sostituzione della creatività umana, con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali e sulla nostra cultura generale. Va, quindi, tenuta ben salda una visione umano-centrica. L’Ai è una sfida decisiva, lavoriamo per una innovazione che migliori la vita delle persone. Difendiamo insieme l'integrità dell'informazione dai rischi imminenti dei deep fake e dalle manipolazioni rese maggiormente possibili dalle tecnologie di AI che, invece, possiamo usare per rendere più sicuro per i cittadini l’ecosistema informativo e la libertà d’opinione”, ha concluso.