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Ai: Chiappini (Mutti Spa), 'con Sap e Archiva per un dato più strutturato e sicuro'

16 giugno 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
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"Lavoriamo intensamente sulla disponibilità del dato, condiviso attraverso strumenti che ne facilitino la circolazione sia tra le funzioni interne, sia nei confronti degli stakeholder del nostro ecosistema produttivo. L'obiettivo che stiamo perseguendo è rendere il dato disponibile, strutturato e sicuro. Per questo motivo ci siamo affidati non solo a Sap, ma anche ad Archiva e alle sue soluzioni specifiche". Lo ha detto Pierangelo Chiappini, Cio di Mutti Spa, in occasione di Brain, l'evento di Archiva Group, azienda punto di riferimento in ambito Enterprise Content and Process Management, organizzato a Verona in collaborazione con Sap, leader globale nelle applicazioni aziendali e nella Business Ai.

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