Ai, Conte (Inps): "Mondo è mutevole, enti devono affrontare questi cambiamenti"

Tra i più grandi fautori del seminario sull'AI tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind c'è il direttore centrale delle relazioni internazionali dell'istituto di previdenza sociale, Giuseppe Conte. "Le nostre organizzazioni si stanno trasformando per affrontare un mondo sempre più mutevole. Le nostre istituzioni di sicurezza sociale devono affrontare tutte queste grandi trasformazioni della società per garantire la sicurezza alle aziende, ai cittadini, ai pensionati e a tutto il mondo del lavoro", ha sottolineato.