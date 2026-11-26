"Da un lato abbiamo un'accelerazione della competitività e della crescita in tanti settori, e quindi una grossa opportunità per tutta l'economia. Dall'altro ci sono dei chiari rischi legati anche alla guerra ibrida e cognitiva che stiamo vivendo, che sono moltiplicati dall'intelligenza artificiale e dal suo potenziamento. Pertanto, è necessario un quadro normativo europeo e più investimenti europei". Così Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia, intervenendo a Palazzo dell'Informazione a Roma, in occasione di 'Digitale, la trasformazione accelera', la quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale.