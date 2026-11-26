"Siamo in un quadro di grande trasformazione, con una nuova domanda di competenze relative non solo al cambiamento tecnologica in senso stretto ma anche sul piano culturale e manageriale, che riguardano il rapporto delle persone con il lavoro". Sono le parole di Ester Dini, responsabile Centro Studi Consulenti del Lavoro, in occasione della quarta edizione, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', dell'Adnkronos Q&A dedicato all'intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.