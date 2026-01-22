circle x black
Ai Festival: divulgatrice Contu, 'gentilezza va integrata nella tecnologia'

22 gennaio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
"Dobbiamo integrare la gentilezza nella tecnologia. Partiamo dal presupposto che la tecnologia va pensata per le persone e nel costruirla bisogna iniziare dal loro ascolto con l'umiltà e la volontà di fare del bene genuino alle persone". E' quanto affermato da, Gaia Contu, divulgatrice e dottoranda Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, durante la seconda giornata della terza edizione dell'Ai Festival, il Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale, organizzato da WMF - We Make Future e in svolgimento all'università Bocconi di Milano dal 21 al 22 gennaio. 

