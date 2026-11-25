"Il giornalismo vive la quarta rivoluzione di questo primo quarto di secolo... L'Ia potrebbe mandare in soffitta non solo il giornalismo tradizionale ma anche i modelli economici esistenti". "È l’avvento del cosiddetto 'giornalismo aumentato' termine introdotto nel 2017 in un rapporto di Francesco Marconi (autore di uno dei capitoli di questo libro) e Alex Siegman per l’Associated Press (Marconi – Siegman 2017)". E' uno stralcio di 'Il Giornalista aumentato', saggio edito da Mondadori Università a cura di Carlo Chianura e Raffaele Lombardi, che raccoglie i contributi di una vasta pletora di firme, da Alberto Marinelli e Michele Sorice a Marco Pratellesi, Michele Partipilo, Ruben Razzante, Alessandro Giosi e Silvia Testarmata, Piero Polidoro e Manuel Favaro, Carlo Sorrentino, Barbara Carfagna, Donatella Pacelli. Un libro che ha "l’ambizione di fare il punto della situazione e soprattutto di descrivere il presente e il futuro del giornalismo unendo il sapere accademico con la visione di giornalisti esperti impegnati in questa sfida strategica", e sarà presentato a Roma nell'Aula Giubileo della Lumsa venerdì prossimo alle 11. Tra gli ospiti Francesco Marconi, giornalista computazionale che ha incentrato il suo pensiero sull'uso degli algoritmi per individuare anomalie nei dati prima che diventino notizie ufficiali.

Il "giornalista aumentato" - professionista dell'informazione che integra nel proprio lavoro strumenti digitali avanzati, analisi dei dati e IA mantenendo al centro l'etica e la verifica e la supervisione umana - è il risultato a cui il giornalismo - secondo i curatori - è approdato, dopo ben 3 rivoluzioni: la prima "è stata quella dei mezzi, con l’arrivo dei social network e l’affermazione oligopolistica dei cosiddetti Over The Top – Google, Meta, Microsoft, Amazon, TikTok – su cui il continente europeo non ha toccato e non tocca palla. Poi è seguita una rivoluzione dei linguaggi e dei contenuti - scrivono Chianura e Lombardi - conoscevamo gli articoli dei giornali, i servizi della radio e della televisione, adesso c’è l’immediatezza dei reel, dei video su YouTube, con una impressionante frequenza temporale di pubblicazione. La terza rivoluzione è stata quella della tecnologia, con l’avvento degli smartphone, che hanno messo nell’angolo i media tradizionali facendosi essi stessi media".

Il giornalismo sta attraversando una trasformazione profonda: l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati non sono più semplici strumenti tecnici, ma le nuove lenti attraverso cui leggere la realtà prima che diventi notizia ufficiale. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il saggio: "Le storie che conteranno di più nel prossimo decennio non aspetteranno un comunicato stampa - si legge - Non arriveranno con citazioni curate o dichiarazioni ufficiali. Inizieranno come deviazioni nei dataset, sussurri su forum oscuri, anomalie nei dati satellitari o piccole modifiche burocratiche che alterano il corso di interi settori. E il giornalismo che conterà davvero sarà quello capace di cogliere quei cambiamenti, non per predire il futuro, ma per preparare la società ad affrontarlo. È la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale che già oggi sta sconvolgendo il mondo dell’informazione".

Secondo Chianura e Lombardi, "l’innovazione tecnologica impone un continuo adattamento per garantire che la ricerca e il giornalismo rimangano fonti affidabili di informazione. È essenziale che i giornalisti riconoscano il valore della ricerca e che i ricercatori comprendano l’importanza della comunicazione efficace per raggiungere un pubblico più ampio. L’evoluzione dell’interazione tra nuove tecnologie, giornalismo e ricerca sociale è un campo ricco di opportunità e sfide, da affrontare in maniera collaborativa tra professionisti del giornalismo e ricercatori, creando un sistema informativo che valorizzi la verità, la trasparenza e l’inclusività".

Ma l’accesso ai tesauri semantici dei sistemi generativi pone altresì una promettente opportunità a una categoria che vive di parole: addestrare questi apparati creando modelli. Diventare gli alfabetizzatori di queste protesi con le quali possiamo addomesticare la potenza della rete. Re-interpretare il giornalismo non come ambizione a ripristinare antichi primati ma come forma essenziale della democrazia ci apre una porta su un nuovo scenario.

Il futuro delle professioni sarà sempre più determinato da una collaborazione tra gli umani e le macchine. Nel giornalismo l’IA ha un ruolo in tutti i processi: nel newsgathering, per individuare ed estrarre informazioni dai dati; nella produzione, per automatizzare contenuti, trasformare i testi in audio e video e viceversa; nella distribuzione, per monitorare i comportamenti del pubblico e ottimizzare le strategie di pubblicazione e monetizzazione. Affinché queste tecnologie siano al servizio delle regole etiche e deontologiche della professione, è indispensabile che i giornalisti abbiano consapevolezza e controllo sui processi di automazione inseriti nel flusso di lavoro.

Gli algoritmi programmati per l’informazione devono imparare a ‘pensare’ come un giornalista, non per rimpiazzarlo, ma per agevolare, velocizzare e migliorare il lavoro, aumentando le potenzialità e la qualità del giornalismo. «Guardando al futuro, possiamo immaginare un mondo in cui l’intelligenza umana e quella artificiale coesistano e si potenziano a vicenda, creando una forma di intelligenza aumentata capace di superare i limiti di entrambe. È in questa collaborazione, in questa sinergia tra mente umana e capacità computazionali, che possiamo trovare le soluzioni alle sfide più pressanti del nostro tempo così da spingere i confini della conoscenza umana verso nuove, inesplorate frontiere» (Rizzo 2025, p. 77).

La sfida è solo all’inizio. Per vincerla occorre non perdere di vista la stella polare del giornalismo: trasparenza, verifica, precisione, responsabilità di individuare e segnalare le notizie, ascoltare e negoziare con le fonti, respingere vincoli e condizionamenti. Compiti che l’IA non può svolgere (Diakopoulos 2019a, 2019b). Il futuro della professione sarà sempre più un «giornalismo aumentato». Ma senza un giornalismo professionale e una informazione affidabile, retrocedono trasparenza ed efficienza dei governi, diritti umani e sviluppo sostenibile, mentre corruzione e malaffare trovano terreno fertile per prosperare.

Non è certamente la prima volta che giornalismo e, più in generale, il sistema dell’informazione si trovano a dover affrontare snodi epocali indotti dai processi di trasformazione digitale. La prima sfida, avviata alla fine del secolo scorso e non ancora portata del tutto a compimento, è l’impatto della rete internet e del World Wide Web come canale di distribuzione di contenuti informativi online, che ha comportato una profonda ristrutturazione della matrice economica e dell’organizzazione editoriale.

L’Osservatorio annuale sul sistema dell’informazione (2026) promosso da AgCom segnala che Internet «supera stabilmente la televisione (54,5% vs. 44,2%) come principale fonte informativa, affermandosi come spazio privilegiato per la ricerca di notizie, grazie alla varietà di fonti, all’interattività e alla rapidità di aggiornamento». Mentre, allo stesso tempo, solo il 6,1% degli italiani ha un abbonamento a pagamento a quotidiani online e l’85% non ha alcuna intenzione di sottoscriverlo nei prossimi anni.

La sfida successiva, agli inizi del secondo decennio del secolo attuale, si è posta sul fronte dei processi di disintermediazione, autonoma produzione dei contenuti (UGC), accesso dei singoli utenti al flus-so informativo attraverso la mediazione del network relazionale strutturato attraverso i Social Network Sites. La logica del presidio dei diversi canali social si è rapidamente diffusa anche nel mondo delle aziende editoriali e molti giornalisti sono diventati un punto di riferimento riconosciuto nelle reti sociali; contemporaneamente però è cresciuto il numero delle persone (oltre il 50%, secondo i dati dell’Osservatorio AgCom) che utilizzano i SNS come canale principale di informazione mentre l’accesso alle testate editoriali tradizionali, nei diversi punti di contatto online, sfiora appena il 30%. È del tutto evidente che in un ecosistema informativo di questo tipo la filiera giornalistica, comunque organizzata, arretra rispetto alla funzione di gatekeeping e in molti casi, per mantenere un punto di contatto con i lettori social, si piega ad una diffusione di notizie soft o che rilanciano a loro volta formati e contenuti grassroots.

La terza sfida, molto più recente sul piano temporale, è conseguente alla presa d’atto che il processo di datificazione ha preso il sopravvento rispetto a tutte le altre dimensioni tecnologiche e che questo ha consentito alle nuove strutture socio-tecniche che prendono il nome di piattaforme di assumere un ruolo centrale nell’ecosistema dell’informazione e di emergere come i veri Custodians of the internet (Gillespie 2018), mediando tra chi produce contenuti e servizi e chi li consuma e operando a diversi livelli: del sistema operativo tecnologico, delle organizzazioni commerciali, delle relazioni sociali. Le piattaforme strutturano dunque le forme di relazione economiche e sociali fino a rendersi sostanzialmente ineliminabili nei diversi contesti della vita quotidiana; attraverso la datificazione e la profilazione algoritmica si pongono come macchine sofisticate e iperpersonalizzate, sorrette da algoritmi incessantemente alimentati attraverso processi di machine learning e in grado di reagire in tempi rapidissimi alla manifestazione d’interesse dell’utente. Alla mediazione editoriale si sostituisce la mediazione algoritmica che gestisce un’infinita pluralità di micro-eventi decisionali, spesso inconsapevoli – basta soffermare l’attenzione per qualche attimo su un particolare o scrollare rapidamente lo schermo – che autocollocano i singoli all’interno di ambienti informativi molto ristretti e fortemente segmentati (le cosiddette 'bolle').