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Ai, Parravicini (Assolombarda Monza e Brianza): "Milano candidata a sede Onu un’opportunità per il territorio"

'La crescita passa dalla produttività e dalla capacità di attrarre e trattenere i giovani talenti'

Mario Matteo Parravicini - (Foto Adnkronos)
Mario Matteo Parravicini - (Foto Adnkronos)
12 ottobre 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Milano è stata ufficialmente proposta come sede per un futuro hub o agenzia delle Nazioni Unite (Onu) dedicato alla governance e all'etica dell'Intelligenza artificiale. "Sarebbe un grandissimo passo avanti e sono fermamente convinto che la zona attorno a Milano, il territorio Assolombarda e delle altre associate di Confindustria limitrofe, sia uno dei territori al mondo con la maggiore densità imprenditoriale, quindi abbiamo competenze imprenditoriali. Abbiamo delle super università, tra cui il Politecnico di Milano, che possono dare una mano enorme e abbiamo visto anche quanti investimenti sono arrivati a Milano e quindi aiuta tantissimo". Lo ha detto Mario Matteo Parravicini, presidente Assolombarda sede Monza e Brianza, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.

Il presidente di Assolombarda Alvise Biffi nel suo intervento ha individuato nella produttività delle nuove tecnologie, nella capacità di essere internazionali, la strada per la crescita. Alla domanda, qual è la leva su cui puntare di più per favorire la crescita?, Parravicini non ha dubbi: la produttività. "La crescita - ha sottolineato - si ottiene innanzitutto aumentando la produttività delle imprese. Realizzare prodotti e servizi a maggiore valore aggiunto rende le aziende più competitive, sia in Italia sia sui mercati internazionali. Questo permette anche di attrarre e trattenere i giovani, investire sulle persone e sviluppare nuove competenze. I benefici, inoltre, si estendono all’intero territorio, coinvolgendo le persone che lavorano nelle città e nelle comunità che ruotano attorno alle imprese".

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assolombarda ai milano parravicini crescita produttività
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