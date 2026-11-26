"Sono cambiate le regole del gioco e stanno cambiando le abitudini e le interfacce. Arriveremo probabilmente, in tempi non troppo lontani, a un mondo in cui non dovremo più accedere ai singoli applicativi: tutto quello su cui abbiamo lavorato fino adesso, in qualche modo, si sta superando. Gli utenti vogliono interagire sempre di più e lavorare con un sistema conversazionale, e quindi la rivoluzione e il ripensamento di tutta la nostra esperienza utente sono la sfida principale". Così Flavia Sciannandrone, Head of Ict Simest, in occasione della quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.