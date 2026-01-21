circle x black
Ai, scrittrice Pour: "Intelligenza artificiale per salvare, non per reprimere"

21 gennaio 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
"L'Iran in questo momento è nel buio totale e ancor peggio, nel silenzio globale. Internet è stato tolto dal regime proprio per non dare la possibilità di documentare e raccontare quello che sta accadendo. Hanno provato a usare l'intelligenza artificiale creando delle fake news, ma siamo stati in grado di capire e segnalare immediatamente. L'intelligenza artificiale può può essere usata per salvare e non per reprimere". Lo ha detto Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista di origine iraniana, intervenendo a Milano alla prima giornata dell'Ai Festival, la manifestazione internazionale sull'intelligenza artificiale, organizzata da Wmf – We make future all'università Bocconi di Milano. 

in Evidenza