Ai, Tripi (Confindustria): "Abbiamo coinvolto giovani industriali per informare le Pmi"

Per incentivare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, “dobbiamo fare un grande lavoro di informazione”, soprattutto “presso le piccole aziende. Per questo abbiamo coinvolto i giovani industriali di Confindustria, che essendo imprenditori under 40 sono credibili”. Lo ha detto Alberto Tripi, special advisor per l’intelligenza artificiale di Confindustria, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

Tripi ha ricordato che "abbiamo presentato 240 casi reali dove le Pmi usano l’intelligenza artificiale per il proprio processo produttivo: dall’acquisto dei materiali alla manutenzione predittiva”. L’adozione dell’intelligenza artificiale - ha concluso - è un cambiamento “non culturale, ma di volontà. Siamo un Paese molto più capace di cambiare rispetto a tanti altri concorrenti”.