Ai, youtuber Jakidale: "Creatività e cultura italiana valori importanti"

"Nel campo dell'intelligenza artificiale l'Italia è ben posizionata. Siamo un popolo pigro, ma ci arrangiamo sempre trovando la soluzione più creativa. Sfruttare la creatività italiana e la cultura che ci portiamo dietro dall'Umanesimo può permetterci di creare qualcosa che rimanga nel tempo". Queste le parole dello youtuber Jakidale, moderatore della seconda giornata dell'Ai Festival, la manifestazione internazionale sull'intelligenza artificiale, organizzata da Wmf – We make future all'università Bocconi di Milano e giunta alla sua terza edizione.